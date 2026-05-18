Piazza Affari: Caltagirone SpA si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,77% sui valori precedenti.



L'andamento di Caltagirone SpA nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Caltagirone SpA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,543 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,823. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,437.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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