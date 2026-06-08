Milano 9:41
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Londra 9:41
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SILVER del 5/06/2026

Finanza
SILVER del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Seduta molto negativa per il metallo prezioso, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,15%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 65,46. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 63,04.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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