Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Andamento piatto per l'Eurostoxx 50, che propone sul finale un 0%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.096, con il supporto più immediato individuato in area 6.041. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.020.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```