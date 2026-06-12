Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Seduta vivace per l'Eurostoxx 50, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,78%.

L'analisi di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 6.076 e supporto a 6.024. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 6.129.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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