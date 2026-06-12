Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Seduta vivace per l'Eurostoxx 50, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,78%.
L'analisi di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 6.076 e supporto a 6.024. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 6.129.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)