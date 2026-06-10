Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno
L'Eurostoxx 50 ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 6.050.
Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.085 con primo supporto visto a 6.032. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.014.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)