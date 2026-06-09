Francoforte: scambi al rialzo per Zalando

(Teleborsa) - Avanza la società che vende calzature e moda online , che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Zalando è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,15. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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