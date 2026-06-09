Milano 9-giu
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Dow Jones 9-giu
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Londra 9-giu
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Francoforte 9-giu
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New York: Builders FirstSource in rally

Migliori e peggiori
New York: Builders FirstSource in rally
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di prodotti per l'edilizia, che passa di mano con un aumento del 6,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Builders FirstSource rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Builders FirstSource suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 74,71 USD con tetto rappresentato dall'area 79,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 71,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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