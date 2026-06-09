Milano 9-giu
50.263 +0,11%
Nasdaq 9-giu
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Dow Jones 9-giu
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Londra 9-giu
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Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

New York: in perdita Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Salesforce
Ribasso scomposto per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che esibisce una perdita secca del 4,56% sui valori precedenti.
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