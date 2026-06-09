New York: scambi al rialzo per Home Depot
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, in guadagno del 3,06% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Home Depot rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 312,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 324,1. Il peggioramento di Home Depot è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 305,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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