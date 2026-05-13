New York: andamento negativo per Home Depot

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con una flessione del 3,59%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Home Depot rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Home Depot suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 296,5 USD con tetto rappresentato dall'area 304,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 293,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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