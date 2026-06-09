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Salesforce, accordo definitivo per acquisire m3ter

Finanza
Salesforce, accordo definitivo per acquisire m3ter
(Teleborsa) - Salesforce ha firmato un accordo definitivo per acquisire m3ter, piattaforma utile per la misurazione e la tariffazione, progettata specificamente per la monetizzazione basata sul consumo.

L'operazione - si legge in un comunicato - permetterà di aggiungere ad Agentforce Revenue Management funzionalità di mediazione, misurazione e tariffazione a elevati volumi. Il closing è atteso nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2027 di Salesforce.

La piattaforma di m3ter è progettata per prestazioni quasi in tempo reale su scala aziendale, consentendo ai clienti di acquisire senza problemi i dati di utilizzo dei prodotti, configurare dinamicamente scenari di fatturazione basati sul consumo e automatizzare i flussi di dati di monetizzazione tra sistemi CRM, ERP e di gestione dei ricavi.


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