Salesforce, accordo definitivo per acquisire m3ter

(Teleborsa) - Salesforce ha firmato un accordo definitivo per acquisire m3ter, piattaforma utile per la misurazione e la tariffazione, progettata specificamente per la monetizzazione basata sul consumo.



L'operazione - si legge in un comunicato - permetterà di aggiungere ad Agentforce Revenue Management funzionalità di mediazione, misurazione e tariffazione a elevati volumi. Il closing è atteso nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2027 di Salesforce.



La piattaforma di m3ter è progettata per prestazioni quasi in tempo reale su scala aziendale, consentendo ai clienti di acquisire senza problemi i dati di utilizzo dei prodotti, configurare dinamicamente scenari di fatturazione basati sul consumo e automatizzare i flussi di dati di monetizzazione tra sistemi CRM, ERP e di gestione dei ricavi.







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