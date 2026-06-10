Milano 11:21
50.203 -0,12%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 11:21
10.177 -0,49%
Francoforte 11:21
24.246 -0,77%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,50%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 18.265,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,50%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,50%, che esordisce a 18.265,3 Euro.
Condividi
```