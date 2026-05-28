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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,55%
Ibex 35 chiude a 18.279,3 Euro
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28 maggio 2026 - 17.53
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Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,55% e archivia la seduta a 18.279,3 Euro.
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