Milano 17:35
49.825 +0,50%
Nasdaq 18:24
30.222 +0,83%
Dow Jones 18:24
50.673 +0,06%
Londra 17:40
10.426 -0,75%
Francoforte 17:35
25.092 -0,34%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,55%

Ibex 35 chiude a 18.279,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,55%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,55% e archivia la seduta a 18.279,3 Euro.
Condividi
```