Francoforte: scambi negativi per Nordex

(Teleborsa) - Pressione su Nordex , che tratta con una perdita dell'1,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Nordex rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Nordex mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 38,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 38,94. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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