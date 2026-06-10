New York: andamento sostenuto per Chevron

(Teleborsa) - Bene il colosso petrolifero statunitense , con un rialzo del 2,18%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gigante oil di San Ramon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Chevron segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 188,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 192. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 187.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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