New York: in bella mostra Marathon Petroleum
(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,04%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Marathon Petroleum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a -3,81% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marathon Petroleum. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 272,5 USD. Primo supporto visto a 261,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 254,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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