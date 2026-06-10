New York: in bella mostra Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,04%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Marathon Petroleum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a -3,81% dell' indice del basket statunitense ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marathon Petroleum . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 272,5 USD. Primo supporto visto a 261,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 254,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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