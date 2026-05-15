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New York: in bella mostra Occidental Petroleum

Migliori e peggiori, Energia, In breve
New York: in bella mostra Occidental Petroleum
Brillante rialzo per la compagnia americana di gas e petrolio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,85%.
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