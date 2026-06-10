New York: rosso per Caterpillar
(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra, con un ribasso dell'1,85%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Caterpillar subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Caterpillar, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 904,8 USD. Primo supporto visto a 892. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 886,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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