Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 19:34
28.620 -1,60%
Dow Jones 19:34
50.146 -1,43%
Londra 17:35
10.255 +0,27%
Francoforte 17:37
24.195 -0,97%

New York: rosso per Caterpillar

Migliori e peggiori
New York: rosso per Caterpillar
(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra, con un ribasso dell'1,85%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Caterpillar subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Caterpillar, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 904,8 USD. Primo supporto visto a 892. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 886,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```