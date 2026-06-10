Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 22:00
28.508 -1,98%
Dow Jones 22:04
49.919 -1,87%
Londra 17:35
10.255 +0,27%
Francoforte 17:37
24.195 -0,97%

New York: scambi al rialzo per Kraft Heinz

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Kraft Heinz
Rialzo marcato per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande, che tratta in utile del 2,50% sui valori precedenti.
Condividi
```