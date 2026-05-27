Apertura positiva per Wall Street spinta da ottimismo su riapertura di Hormuz

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones
un rialzo dello 0,41%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 7.526 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,03%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,12%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo secondari
(+1,78%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,13%) e sanitario
(+0,64%). Nel listino, i settori energia
(-1,72%), finanziario
(-0,58%) e utilities
(-0,44%) sono tra i più venduti.
Listini Usa trainati dall'ottimismo per i negoziati Iran-Usa
, con media arabi che riportano una bozza di accordo
che prevederebbe il ripristino del traffico attraverso Hormuz entro un mese.
I chip
guidano la seduta: Micron sale di un ulteriore 6% dopo aver superato martedì per la prima volta il trilione di dollari di capitalizzazione, raggiungendo Samsung. Anche SK Hynix entra nel club dei mille miliardi. La domanda di chip HBM per l'AI è talmente forte che Micron ha già esaurito l'intera produzione annuale di processori ad alta larghezza di banda.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Procter & Gamble
(+3,22%), Home Depot
(+3,07%), Nike
(+2,49%) e Salesforce
(+2,22%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su JP Morgan
, che ottiene -2,73%.
Vendite su Goldman Sachs
, che registra un ribasso dell'1,62%.
Seduta negativa per Caterpillar
, che mostra una perdita dell'1,62%.
Sotto pressione Chevron
, che accusa un calo dell'1,61%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano AppLovin
(+4,95%), Booking Holdings
(+3,13%), Charter Communications
(+2,92%) e Kraft Heinz
(+2,89%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Zscaler
, che ottiene -27,25%.
Vendite a piene mani su PDD Holdings
, che soffre un decremento del 10,18%.
Pessima performance per Qualcomm
, che registra un ribasso del 6,42%.
Sessione nera per Baker Hughes Company
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,60%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 28/05/2026
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,3%; preced. 0,8%)
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 209K unità).