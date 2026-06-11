Wall Street chiude in netto rosso con vendite su chip e tensioni con Iran

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,87%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l' S&P-500 , che si ferma a 7.267 punti, ritracciando dell'1,62%. Pessimo il Nasdaq 100 (-1,98%); sulla stessa linea, in forte calo l' S&P 100 (-1,75%). Pesano un'altra flessione nel settore dei semiconduttori e l'intensificarsi delle tensioni con l'Iran.



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo per l'ufficio (+1,69%) e energia (+1,46%). Nel listino, i settori beni industriali (-3,41%), materiali (-2,45%) e informatica (-2,34%) sono stati tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Coca Cola (+2,77%), Verizon Communication (+2,56%), Chevron (+1,63%) e Travelers Company (+1,46%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -6,40%.



Sensibili perdite per Honeywell International , in calo del 4,56%.



Si concentrano le vendite su Nvidia , che soffre un calo del 3,73%.



Vendite su Goldman Sachs , che registra un ribasso del 2,98%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, T-Mobile US (+3,39%), Kraft Heinz (+2,65%), Mondelez International (+1,99%) e Charter Communications (+1,79%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Insmed , che ha terminato le contrattazioni a -7,25%.



In apnea Qualcomm , che arretra del 6,92%.



Tonfo di ARM Holdings , che mostra una caduta del 5,37%.



Lettera su Marvell Technology , che registra un importante calo del 5,35%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 11/06/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 225K unità)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)



Venerdì 12/06/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,6 punti; preced. 44,8 punti).

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