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New York: si concentrano le vendite su IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su IBM
Ribasso composto e controllato per la "Big Blue", che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
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