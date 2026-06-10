Milano 15:47
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Dow Jones 15:47
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Londra 15:47
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Petrolio a 87,78 dollari alle 11:30

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Petrolio a 87,78 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 87,78 dollari per barile alle 11:30.
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