Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Petrolio a 89,87 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 89,87 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 89,87 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```