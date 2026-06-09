Milano
8-giu
50.208
0,00%
Nasdaq
8-giu
29.414
+1,58%
Dow Jones
8-giu
50.786
-0,16%
Londra
8-giu
10.373
0,00%
Francoforte
8-giu
24.616
0,00%
Martedì 9 Giugno 2026, ore 08.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 89,87 dollari alle 08:30
Petrolio a 89,87 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
09 giugno 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 89,87 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 97,5 dollari alle 11:30
Petrolio a 95,4 dollari alle 08:30
Petrolio a 90,45 dollari alle 11:30
Petrolio a 94,42 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,37%
Altre notizie
Petrolio a 97,16 dollari alle 15:40
Petrolio a 89,92 dollari alle 19:30
Petrolio a 99,89 dollari alle 08:30
Petrolio a 92,79 dollari alle 08:30
Petrolio a 87,52 dollari alle 15:40
Petrolio a 96,13 dollari alle 19:30
Guide
Modello Redditi Persone Fisiche 2026: quando serve l'ex Unico e cosa cambia rispetto al 730
Il Modello Redditi Persone Fisiche è la dichiarazione fiscale più completa a disposizione dei contribuenti persone fisiche. Per molti resta ancora "l’Unico", nome con cui è stato conosciuto per anni...
leggi tutto