Milano 17:18
50.605 +0,79%
Nasdaq 17:18
29.163 -0,85%
Dow Jones 17:18
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Londra 17:18
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Francoforte 17:18
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Petrolio a 88,92 dollari alle 11:30

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Petrolio a 88,92 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 88,92 dollari per barile alle 11:30.
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