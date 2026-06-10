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USA, Prezzi consumo (MoM) in maggio

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USA, Prezzi consumo (MoM) in maggio
USA, Prezzi consumo in maggio su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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