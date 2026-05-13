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Prezzi consumo Francia (MoM) in aprile

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Prezzi consumo Francia (MoM) in aprile
Francia, Prezzi consumo in aprile su base mensile (MoM) +1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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