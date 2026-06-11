Amazon, data center consumano sette volte meno acqua rispetto alla media del settore

(Teleborsa) - I data center di Amazon risultano oltre sette volte più efficienti nell’utilizzo dell’acqua rispetto alla media del settore, grazie all’utilizzo di raffreddamento ad aria per la maggior parte dell’anno e all’impiego dell’acqua solo durante le giornate più calde.



Amazon - si legge in una nota - ha raggiunto circa il 75% del percorso verso l’obiettivo di diventare “water positive” entro il 2030, ovvero quello di restituire alle comunità più acqua di quanta ne venga utilizzata nelle attività dei propri data center. Nel 2025 l’azienda ha restituito il 75% dell’acqua utilizzata e ha annunciato oltre 50 progetti idrici che, una volta pienamente operativi, consentiranno di reintegrare circa 22 miliardi di litri d’acqua all’anno.



Amazon utilizza acqua rigenerata (acqua che altrimenti andrebbe sprecata o non sarebbe utilizzabile) in un numero di strutture superiore a qualsiasi altra azienda e collabora con le comunità locali per sviluppare programmi di recupero e riutilizzo delle risorse idriche fin dalle loro fasi iniziali.



(Foto: Marques Thomas su Unsplash)

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