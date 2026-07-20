New York: scambi al rialzo per Amazon
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dell'e-commerce, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Amazon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,64%, rispetto a -1,18% dell'indice americano).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante delle vendite sul web. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amazon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 253,2 USD. Primo supporto a 249,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 247.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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