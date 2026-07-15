Milano 17:35
52.411 -0,85%
Nasdaq 20:28
29.536 -0,17%
Dow Jones 20:28
52.653 +0,28%
Londra 17:35
10.516 -0,13%
Francoforte 17:35
25.000 -0,59%

New York: andamento rialzista per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Amazon
Balza in avanti il colosso dell'e-commerce, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,26%.
Condividi
```