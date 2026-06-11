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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%

L'indice dei colossi USA esordisce a 49.972,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,11%, a quota 49.972,07 in apertura.
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