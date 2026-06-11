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Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,78%
Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 28.731,16 punti
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11 giugno 2026 - 15.33
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L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,78%, dopo aver aperto a quota 28.731,16.
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