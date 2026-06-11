Milano 10:13
50.587 +1,11%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:13
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Francoforte 10:13
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Cambi: euro a 185,361 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,361 yen alle 08:30
Euro a 185,361 sullo yen alle 08:30.
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