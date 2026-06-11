New York: Intel sale verso 120 USD

(Teleborsa) - Rialzo per il principale produttore di chip , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,94%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del colosso dei semiconduttori evidenzia un declino dei corsi verso area 113,9 Dollari USA con prima area di resistenza vista a 120. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 110.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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