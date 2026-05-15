New York: seduta molto difficile per Intel
(Teleborsa) - Ribasso per il principale produttore di chip, che passa di mano in perdita del 6,30%.
Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso dei semiconduttori. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 110,4 USD. Primo supporto visto a 106,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 105,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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