New York: scatto rialzista per EchoStar

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,38%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che EchoStar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,33%, rispetto a -3,45% dell' indice del basket statunitense ).





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per EchoStar , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 117,9 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 127,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 112.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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