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A New York, forte ascesa per Booking Holdings

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Booking Holdings
Grande giornata per la società di viaggi online, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.
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