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New York: movimento negativo per Autodesk

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Autodesk
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la software house statunitense, con una flessione del 3,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Autodesk rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 193 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 207,3. Il peggioramento di Autodesk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 186,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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