New York: calo per Autodesk

(Teleborsa) - Ribasso per la software house statunitense , che presenta una flessione del 2,95%.



La tendenza ad una settimana di Autodesk è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Autodesk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 211 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 219,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 207,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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