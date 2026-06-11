New York: calo per Autodesk
(Teleborsa) - Ribasso per la software house statunitense, che presenta una flessione del 2,95%.
La tendenza ad una settimana di Autodesk è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Autodesk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 211 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 219,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 207,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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