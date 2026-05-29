Autodesk, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la software house statunitense, che esibisce una perdita secca dell'8,00% sui valori precedenti.
L'andamento di Autodesk nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Autodesk, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 225,8 USD e supporto a 217,3. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 234,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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