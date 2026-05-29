Autodesk, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la software house statunitense , che esibisce una perdita secca dell'8,00% sui valori precedenti.



L'andamento di Autodesk nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Osservando il grafico di breve periodo di Autodesk , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 225,8 USD e supporto a 217,3. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 234,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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