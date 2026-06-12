New York: nuovo spunto rialzista per JP Morgan

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società finanziaria con sede a New York , che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al colosso finanziario americano rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di JP Morgan mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 322,7 USD. Rischio di discesa fino a 316,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 328,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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