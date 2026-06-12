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New York: andamento rialzista per JP Morgan

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per JP Morgan
Rialzo marcato per la società finanziaria con sede a New York, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
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