SILVER dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,53% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di medio periodo dell'argento rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 69,36, mentre i supporti sono stimati a 64,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 74,12.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)