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Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso del 3,11% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 30.556,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso del 3,11% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA lievita in modo prepotente del 3,11% alle 19:30 e passa di mano a 30.556,81 punti.
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