Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Redcare Pharmacy N.V , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,27%, rispetto a +1,06% del MDAX ).





Nel breve periodo, Redcare Pharmacy N.V presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 50,89 Euro e supporto a 49,16. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 52,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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