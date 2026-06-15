Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Redcare Pharmacy N.V, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,27%, rispetto a +1,06% del MDAX).
Nel breve periodo, Redcare Pharmacy N.V presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 50,89 Euro e supporto a 49,16. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 52,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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