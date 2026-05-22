New York: movimento negativo per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda di analisi e business intelligence , che tratta con una perdita del 2,17%.



Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MicroStrategy Incorporated . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 164,8 USD. Primo supporto a 158,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 155,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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