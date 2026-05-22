New York: movimento negativo per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di analisi e business intelligence, che tratta con una perdita del 2,17%.
Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MicroStrategy Incorporated. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 164,8 USD. Primo supporto a 158,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 155,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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