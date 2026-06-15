Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:01
30.539 +3,05%
Dow Jones 21:01
51.767 +1,10%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

New York: Boeing in rally

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: Boeing in rally
Protagonista il colosso dell'aereonautica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,02%.
Condividi
```