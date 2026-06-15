New York: senza freni Seagate Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda americana attiva nel settore storage , che tratta in rialzo dell'8,49%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.028,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 995,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.060,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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