New York: Seagate Technology, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,37%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'andamento di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 931,3 USD e supporto a 883,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 979,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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