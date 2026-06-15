PLATINUM del 14/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno
Riunione sostanzialmente debole quella del 14 giugno per il metallo bianco-argenteo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 1.705.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.677,5. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.722,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.767,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)